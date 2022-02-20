العسومي يثمن جهود مصر بتعزيز العمل العربي المشترك

الوكيل الاخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي حرص مؤتمر البرلمان العربي على المساهمة في تعزيز العمل المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة .



وثمن العسومي خلال لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد رؤساء البرلمانات العربية اليوم الأحد، بالقاهرة ، جهود مصر ومواقفها المشرِفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلاً عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله.

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