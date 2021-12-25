العشرات من أنصار فصائل مقربة من إيران يقتحمون مطار بغداد

الوكيل الاخباري - اقتحم العشرات من أنصار فصائل مسلحة مقربة من إيران، السبت، إحدى بوابات مطار بغداد الدولي وسط انتشار أمني كثيف من قبل قوات الشرطة والجيش، وفق وسائل اعلام عراقية .



وقالت إن العشرات من أنصار فصائل مقربة من إيران، بينها "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء" و"كتائب سيد الشهداء"،‎ اقتحموا البوابة رقم 1 لمطار بغداد الدولي.



وأضافوا أن هؤلاء وصلوا إلى مكان اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس والقيادي الكبير السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وأشار الشهود إلى أن المقتحمين كانوا يحتجون على وقف العمل بإنشاء نصب تذكاري للمهندس وسليماني في موقع اغتيالهما داخل مطار بغداد الدولي.

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