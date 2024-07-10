العلماء الروس يرصدون 5 توهجات شمسية قوية

الوكيل الاخباري- أعلن معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو عن رصد 5 توهجات شمسية قوية، حصلت يوم الاثنين الماضي.



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وجاء في تقرير صادر عن المعهد انه تم رصد توهج شمسي من المستوى M1.5 في منطقة البقع الشمسية (N01W84)، واستمر التوهج لمدة 10 دقائق، وفي الساعة 02:23 بتوقيت موسكو تم رصد توهج شمسي استمر مدة 18 دقيقة، في منطقة البقع الشمسية (S09E45)، وكذلك تم رصد 3 توهجات شمسية أخرى من المستويات M2.5 وM1.1 وM1.



وأشار التقرير إلى أنه وبعد حدوث التوهجات، ارتفع تأثير الأشعة السينية على الغلاف الأيوني للأرض من الصفر (هادئ) إلى المستوى R1 (ضعيف).