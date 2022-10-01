الغابون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

الوكيل الإخباري - تتولى الغابون، اليوم السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الاول خلفا لفرنسا.

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وسيعقد الممثل الغابوني الدائم لدى الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين يطلع الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الامن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.



ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض «الفيتو»، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم بالاضافة الى الغابون: الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وغانا والهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.



ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



بترا

