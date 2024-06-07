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الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في أيار

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الجمعة، 07-06-2024 07:13 م

الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في أيار

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في أيار، بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية.

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وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري اليوم الجمعة، أن مؤشرها للأسعار الذي يرصد التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 120.4 نقطة في أيار، بزيادة 0.9 بالمئة عن مستوى نيسان المعدل. ومع ذلك، كانت قراءة أيار أقل بنحو 3.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.


وجاء ارتفاع أيار مدعوما بزيادة أسعار الحبوب 6.3 بالمئة على أساس شهري، وسط مخاوف متزايدة من ظروف غير مواتية تؤثر على حصاد 2024 في مناطق إنتاج رئيسية مثل البحر الأسود وأميركا الشمالية وأوروبا.


وذكرت الفاو أن أسعار الألبان ارتفعت 1.8 بالمئة في أيار مقارنة بالشهر السابق نتيجة زيادة الطلب قبل العطلات الصيفية، وسط مخاوف من احتمال انخفاض إنتاج الحليب في غرب أوروبا.


وانخفض مؤشر المنظمة للسكر بحدة بلغت 7.5 بالمئة في أيار مقارنة بالشهر السابق مع بداية جيدة للحصاد الجديد في البرازيل المنتج الكبير للسكر.


وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 2.4 بالمئة خلال الشهر بعد انخفاض أسعار زيت النخيل وسط ارتفاع الإنتاج الموسمي.


بترا

 




 

 


 

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