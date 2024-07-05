الجمعة 05-07-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء وجرحى بقصف شمال غزة ووسط القطاع

الاحتلال يقر بإصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في حزيران

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر محرم للعام الهجري 1446

الدفاع المدني ينقذ شخصين ضّلا طريقهما أثناء رحلة مغامرات في مأدبا

الملك يهنئ ستارمر بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

الرئيس الإستوني يستقبل وزير الخارجية الصفدي

القسام: عدد كبير من مجاهدينا أغاروا على قيادة عمليات العدو قرب تل السلطان

الجمعة، 05-07-2024 10:44 م

الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في حزيران

1720202893001


الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية ظل دون أي تغيير يذكر في حزيران، حيث عوض الارتفاع في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان الانخفاض في مؤشر أسعار الحبوب.

اضافة اعلان


وحسب ما أوردته (فاو) على موقعها الإلكتروني، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة عالميا، 120.6 نقاط في حزيران، وهو الرقم المنقح نفسه لشهر أيار، وانخفض المؤشر الآن بنسبة 2.5 بالمئة عن قيمته المقابلة قبل عام، وبنسبة 24.8 بالمئة عن الذروة التي بلغها في آذار 2022.


وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 بالمئة في حزيران مقارنة بأيار، إضافة إلى انخفاض عروض أسعار الحبوب الخشنة والقمح والأرز، ويعزى ذلك جزئيا إلى تحسن توقعات الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية.


وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بشهر أيار، مدعوما بانتعاش الطلب العالمي على الواردات من زيت النخيل والطلب القوي من قطاع الوقود الحيوي في الأميركتين على زيوت الصويا ودوار الشمس.


وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بشهر أيار بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالأثر المحتمل لأحوال الطقس السيئة والرياح الموسمية على الإنتاج في البرازيل والهند.


وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة، إذ ارتفعت الأسعار الدولية للزبدة إلى أعلى مستوى لها في 24 شهرا جراء زيادة الطلب العالمي على الشحنات القريبة الأمد.


وبقي مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم دون أي تغيير يذكر تقريبا في حزيران، إذ تكاد الزيادات الطفيفة في الأسعار العالمية للحوم الأغنام والأبقار تعوض الانخفاض الناجم عن العرض في الأسعار الدولية للحوم الدواجن.


وحدثت المنظمة أيضا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024، إذ حددته الآن عند 854 2 مليون طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-05 at 10.55.15 PM

الاحتلال يقر بإصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان

1720207589678

تحذير أممي من نشوب حرب واسعة النطاق بين لبنان وإسرائيل

WhatsApp Image 2024-07-05 at 9.23.41 PM

قصف مدفعي يستهدف بلدتين جنوبي لبنان

1720181910040

كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري في 32 شهرا

445194

حزب الله يقصف موقعا للاحتلال وغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

٧

الناخبون الإيرانيون يتوجهون إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-05 at 9.23.41 PM

قصف مدفعي يستهدف بلدتين جنوبي لبنان

WhatsApp Image 2024-07-04 at 11.04.56 PM

الاحتلال: هاجمنا بنية تحتية لحزب الله

WhatsApp Image 2024-06-28 at 5.41.22 PM

نتنياهو يكشف موقفه من الحرب مع حزب الله أو التوصل إلى تسوية

WhatsApp Image 2024-06-27 at 5.35.32 PM

كينيا تستعد لاحتجاجات جديدة رغم تراجع الرئيس عن زيادة الضرائب

image (1)

من هن "مؤنسات الحرم"؟.. تعرف على قصة نساء مكة في يوم عرفة

WhatsApp Image 2024-06-07 at 7.11.55 PM

الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث في أيار