الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في حزيران

الوكيل الإخباري - أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية ظل دون أي تغيير يذكر في حزيران، حيث عوض الارتفاع في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان الانخفاض في مؤشر أسعار الحبوب.

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وحسب ما أوردته (فاو) على موقعها الإلكتروني، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة عالميا، 120.6 نقاط في حزيران، وهو الرقم المنقح نفسه لشهر أيار، وانخفض المؤشر الآن بنسبة 2.5 بالمئة عن قيمته المقابلة قبل عام، وبنسبة 24.8 بالمئة عن الذروة التي بلغها في آذار 2022.



وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 3.0 بالمئة في حزيران مقارنة بأيار، إضافة إلى انخفاض عروض أسعار الحبوب الخشنة والقمح والأرز، ويعزى ذلك جزئيا إلى تحسن توقعات الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية.



وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بشهر أيار، مدعوما بانتعاش الطلب العالمي على الواردات من زيت النخيل والطلب القوي من قطاع الوقود الحيوي في الأميركتين على زيوت الصويا ودوار الشمس.



وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بشهر أيار بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالأثر المحتمل لأحوال الطقس السيئة والرياح الموسمية على الإنتاج في البرازيل والهند.



وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة، إذ ارتفعت الأسعار الدولية للزبدة إلى أعلى مستوى لها في 24 شهرا جراء زيادة الطلب العالمي على الشحنات القريبة الأمد.



وبقي مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم دون أي تغيير يذكر تقريبا في حزيران، إذ تكاد الزيادات الطفيفة في الأسعار العالمية للحوم الأغنام والأبقار تعوض الانخفاض الناجم عن العرض في الأسعار الدولية للحوم الدواجن.



وحدثت المنظمة أيضا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024، إذ حددته الآن عند 854 2 مليون طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.