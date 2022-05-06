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الجمعة، 06-05-2022 04:34 م

الفاو: تراجع طفيف في أسعار المواد الغذائية خلال نيسان

غذاء-فاو


الوكيل الإخباري - أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا بنحو نقطة مئوية واحدة في أسعار المواد الغذائية خلال نيسان الماضي، على أساس شهري، لكنها ما زالت أعلى بنحو 30 بالمئة عن مستواها قبل عام.

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ووفق التقرير الجديد الذي أوردته الفاو على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ متوسط المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 158.5 نقطة في نيسان، انخفاضا من مستوى قياسي عند 159.7 وفق قراءة معدلة في آذار السابق له.


وأرجعت المنظمة، انخفاض المؤشر إلى تراجع في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.


وقالت، إن انخفاض مؤشر أسعار الأغذية "يبعث على الارتياح، خصوصا للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني عجزا غذائيا".

 

لكن المنظمة، حذرت من أن أسعار المواد الغذائية "لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية المسجلة في الآونة الأخيرة، ما يعكس أزمة الأسواق المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن الغذائي العالمي للفئات الأضعف".


وأضافت: "رغم انخفاض مؤشر أسعار الغذاء على أساس شهري، فإنه كان في نيسان أعلى بنسبة 29.8 بالمئة عنه قبل عام، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا".


وخفضت المنظمة الأممية، ومقرها في العاصمة الإيطالية روما، توقعاتها للإنتاج العالمي إلى 782 مليون طن في 2022، من 784 مليونا توقعات سابقة في آذار.

 

وعزت خفض تقديراتها لإنتاج القمح هذا العام إلى انخفاض متوقع بنسبة 20 بالمئة لموسم الحصاد في أوكرانيا، وتراجع إنتاج المغرب بسبب الجفاف.

 

بترا

 




 

 


 

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