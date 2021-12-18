الفلبين.. أكثر من 20 قتيلا في أقوى إعصار يضرب البلاد

الوكيل الإخباري - لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم بأقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات السبت، مضيفة أن الكارثة خلفت أضرارا جسيمة بالمناطق الأشد تضررا وسط الأرخبيل وجنوبه.

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واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار "راي" الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق بعدما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارا وهدم مساكن.



وحين ضرب "راي" جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس كان إعصارا فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترا في الساعة.



وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومترا في الساعة الجمعة مع تقدم الإعصار في الأرخبيل حيث خلف أضرارا جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.



وقد ضرب عصر الجمعة شمال جزيرة بالاوان الوجهة السياحية الشهيرة قبل أن يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.

روسيا اليوم