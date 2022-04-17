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الأحد، 17-04-2022 01:49 م

الفلبين .. ارتفاع حصيلة القتلى الى 172 شخصا على الأقل

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الوكيل الإخباري-ارتفع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية في الفلبين هذا العام إلى 172 شخصا على الأقل ، وما زال 110 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

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ومن بين الضحايا كان هناك 156 شخصا من مقاطعة ليتي الواقعة على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مانيلا، حيث دمرت الانهيارات الأرضية المجتمعات المحلية في مدينة باي باي وبلدة أبو يوج، فيما لا يزال 104 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين في المنطقتين.


وفي مناطق متضررة أخرى، لقي 16 شخصا مصرعهم، معظمهم في فيضانات تسببت بها العاصفة الاستوائية "ميجي"، المعروفة محليا باسم "أجاتون"، التي اجتاحت البلاد في 10 أبريل.

 

روسيا اليوم

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