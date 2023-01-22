الفلبين: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 35

الوكيل الاخباري- ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 35 شخصا، وأصيب 12 آخرون، وأدرج 7 أشخاص في عداد المفقودين، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الطقس السيئ في جميع أنحاء البلاد، وفقا لمجلس الدولة للحد من مخاطر الكوارث.

اضافة اعلان



وأشار المجلس، في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سى بى إن) الفلبينية، اليوم الأحد، إلى تضرر 1780 منزلا، منها 548 دمرت بشكل كامل، وانقطع التيار الكهربائي في 68 مدينة، وانقطعت إمدادات المياه في 17 مدينة، وتضررت خطوط الاتصالات في 14 مدينة أخرى، و تضرر كذلك 65 جسرا و35 ميناء بحريا جراء الكارثة.



وعلقت الدراسة في المؤسسات التعليمية في 622 مدينة وبلدية، وتوقف العمل في 151 أخرى.



وبحسب السلطات، يوجد 121996 شخصا في 358 مركزا للإيواء، جراء سلسلة من المنخفضات الجوية تأثرت بها البلاد منذ الثاني من كانون الثاني الحالي.

بترا