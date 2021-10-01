الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

وفاة أردني وزوجته إثر حادث سير في السعودية

التعليم العالي يعلن معدلات تخصص الطب في الجامعات

سلطة وادي الأردن تواصل صيانة المرافق المائية استعدادا للشتاء

بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن معدلات القبول

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 01-10-2021 05:02 م

الفلبين تدرس حظر إرسال عمالتها إلى السعودية

2020-05-26T000000Z_1770672119_RC2BWG9GQO00_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-PHILIPPINES-LABOUR


الوكيل الإخباري - تدرس الحكومة الفلبينية تعليق إرسال عمالتها إلى السعودية، في محاولة للضغط من أجل استعادة اثنتين من العاملات الفلبينيات يعملن كمساعدات منزليات لدى جنرال سعودي سابق.

وقالت رئيس إدارة العمل ومعلومات التوظيف والخدمة العامة، رولي فرانشيا، إن "مكتب العمل الفلبيني رفع توصياته لوزير العمل في البلاد ، سيلفستر بيلو، بهدف تعليق إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية، إذا لم تسلمهم الأخيرة مساعدتين منزليتين بحلول 30 سبتمبر".

اضافة اعلان


ولفتت إلى أن "الوزير بيلو لا يزال يفكر في الخيارات ويطلب من وكالات التوظيف  العمل معا من أجل العودة الآمنة للعمال الفلبينيين في الخارج"، مؤكدة أن "وكالات حكومية مختلفة تساعد المنظمة في التفاوض مع الجنرال السعودي السابق، عايد الجعيد، من أجل إعادة العاملات".


وقال موقع "فلبين ستار" إن الجعيد استخدم 16 عاملة فلبينية، اتهمنه بأنه كان يعاملهن "كالعبيد"، فيما لا تزال هناك عاملتان تعملان لديه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
615720944c59b7472e0763b5

تركيا: الأمم المتحدة لا تستطيع حل أي مشكلة في العالم

العراق

العراق يلزم المسافرين جوا بحمل بطاقة التلقيح

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تضيف علاجات بديلة للسكري في ظل ارتفاع ثمن الأنسولين

اوردغان

أردوغان يكشف عن ما تمتلكه تركيا من احتياطيات أجنبية

قطر

قطر تشهد غداً أول انتخابات حرة مباشرة لمجلس الشورى

مكة

السعودية تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ تفشي كورونا

أخبار متعلقة
6f2514d1-e14d-4273-8519-2d245c71e656_16x9_1200x676

تونس تعرب عن استهجانها من بيان الخارجية الإثيوبية حول سد النهضة

مكة

تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

السعودية

السعودية تعلن تحديث إجراءات دخول القادمين إليها

613fe96b4c59b733732cd61f (1)

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يأمل لقاء محمد بن سلمان

613edad54c59b774fa25957c (1)

بيلوسي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

8202125161356419598751

خادم الحرمين يعفي رئيس الشؤون الخاصة من منصبه