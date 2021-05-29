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السبت، 29-05-2021 02:46 م

الفلبين: قرار جديد حول العمالة في السعودية

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الوكيل الإخباري- سمحت الفلبين مجدداً، اليوم السبت، لأبنائها بالسفر للعمل في المملكة العربية السعودية، لترفع بذلك حظراً فرضته سابقاً واستمر لفترة قصيرة.

وجاء القرار الفلبيني برفع الحظر بعد أن قالت السعودية: إن العمال الأجانب لن يتحملوا تكاليف الحجر الصحي وفحوص كورونا عند الوصول إليها.

وقال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو: "لن يتعرض عمالنا المتجهون إلى السعودية للتمييز بعد الآن".

وذكرت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها "ستستقبل العمال الفلبينيين على رحلاتها المتجهة إلى الدمام والرياض، لتعفي بذلك الركاب الذين سبق لهم الحجز ولم يتمكنوا من السفر بسبب حظر إرسال العمالة".

واعتذر بيلو عن "الإزعاج والقلق" الناجمين عن الحظر الذي فرضه يوم الخميس قائلاً "أتفهم أن أمر التعليق أثار حيرة وقلقاً بين العمالة الفلبينية المسافرة المتضررة".

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وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدراً مهماً لدعم إقتصاد البلاد.

 

المصدر- روسيا اليوم



 




 

 


 

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