الفلبين.. مقتل 12 شخصا جراء حريق عبارة

الوكيل الإخباري - لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُنقذ 230 آخرين جراء حريق اندلع في عبارة جنوب الفلبين، وفق ما أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الخميس.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في إدارة الكوارث الفلبينية نيكسون الونزو، إن العبارة كانت في طريقها من جزيرة ميندناو إلى جزيرة جولو، عندما شب الحريق فيها الليلة الماضية، ما دفع الركاب إلى القفز منها، مشيرا إلى أن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادين، تمكنوا من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان، وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال سبعة في عداد المفقودين.



ورجح حاكم باسيلان جيم ساليمان، ارتفاع عدد المفقودين لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب، مؤكدا العثور على 12 جثة، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع.



والفلبين أرخبيل يضم أكثر من 7000 جزيرة، وتعاني البلاد رداءة نظام النقل البحري، وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.



بترا