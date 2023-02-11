السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام للشهر الحالي غدا

استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص مستوطنين بسلفيت

الفلبين : مقتل 5 جنود في إطلاق نار داخل معسكر

الجامعة الأردنية تمدد تقديم طلبات الموازي

سيدات في الكرك يطالبن بتحسين بيئة عمل المرأة

الأمن يكشف مفاجأة حول الاعتداء على طفلة امام منزلها بعمان

الحكومة توعز باستكمال صيانة البنية التحتية المتضررة بالمنخفض

ندوة في العقبة حول الإنجازات الملكية للشباب

الامن العام : ضبط شخص اقدم على اضرام النار بمركبة مواطن

ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

السبت، 11-02-2023 06:42 م

الفلبين : مقتل 5 جنود في إطلاق نار داخل معسكر

n33hf


الوكيل الاخباري - قال الجيش الفلبيني إن خمسة جنود لقوا مصرعهم، اليوم السبت، في عملية إطلاق نار داخل معسكر تابع لفرقة المشاة الرابعة جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، إن أحد الجنود ويدعى فيلابيتو، كان في حالة هياج وأطلق النار على الضحايا باستخدام بندقية "إم 16" عندما كان الضحايا نائمين داخل ثكناتهم، حيث قتل 4 جنود، ومن ثم ذهب إلى غرفة أخرى، واشتبك جنديان معه وقتلاه، فيما أشار الجيش إلى أن هذه الحادثة عمل فردي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اردوغان2-9

أردوغان: الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية أقوى من زلزال عام 1999 بثلاثة أضعاف

image (15)

فنلندا والسويد تأملان بالانضمام لحلف الناتو بحلول الصيف

168

ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

64-222249-1455973003-241057-1456009502-sumario-normal_700x400

الأسد: الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء

000_338T34V

كاتب بريطاني: زلزال تركيا وسوريا يعري أوروبا ويكشف وجهها غير الإنساني

thumbs_b_c_62842d9491958eb320d8a4a9a30a6e61

قرار هام للطلبة الاردنيين في تركيا.. تحويل دوام الفصل الثاني في جامعات عن بعد

أخبار متعلقة
63db4e804236042d1124b247

الفلبين تسمح لأمريكا بـ 4 قواعد عسكرية إضافية على أراضيها

WhatsApp Image 2023-02-01 at 1.42.15 PM

زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

image - 2023-01-25T120831.405

الفلبين: مقتل شخصين في تحطم طائرة وفقدان أخرى تقل 6 أشخاص

63c92d324236045a6d2e6552

صحيفة: الفلبين كانت تعد لإجلاء 150 ألف شخص من مواطنيها من تايوان في عام 2022

63c50c5c42360422d463bdd9

رئيس الفلبين يوضح الوضع حول المحادثة مع زيلينسكي