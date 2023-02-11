الفلبين : مقتل 5 جنود في إطلاق نار داخل معسكر

الوكيل الاخباري - قال الجيش الفلبيني إن خمسة جنود لقوا مصرعهم، اليوم السبت، في عملية إطلاق نار داخل معسكر تابع لفرقة المشاة الرابعة جنوبي البلاد.



وقالت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، إن أحد الجنود ويدعى فيلابيتو، كان في حالة هياج وأطلق النار على الضحايا باستخدام بندقية "إم 16" عندما كان الضحايا نائمين داخل ثكناتهم، حيث قتل 4 جنود، ومن ثم ذهب إلى غرفة أخرى، واشتبك جنديان معه وقتلاه، فيما أشار الجيش إلى أن هذه الحادثة عمل فردي.

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