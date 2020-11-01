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الأحد، 01-11-2020 12:48 م

الفلبين: نزوح مليون شخص بسبب إعصار جوني

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الوكيل الإخباري- سبب إعصار جوني الذي ضرب سواحل الفلبين اليوم الاحد، بنزوح نحو مليون شخص عن مناطقهم، نتيجة أقوى إعصار هذا العام، ما تسبب في رياح كارثية وأمطار غزيرة.

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ونقلت وكالة الانباء الفلبينية الرسمية عن مكتب الأرصاد الجوية قولها، إن نحو 31 مليون شخص قد يتأثرون بالإعصار جوني، الذي يحمل رياحا قصوى تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة، وعواصف تصل شدتها إلى 310 كيلومترات في الساعة، بعد أن وصل إلى اليابسة مرتين فوق منطقة بيكول شرقي البلاد.
وأضاف المكتب، إن الإعصار المسمى محليا "رولي" كان يتحرك غربا وسيكتسح منطقة العاصمة مانيلا في وقت لاحق اليوم.


وقال إنه ستسود أو من المتوقع أن تسود رياحا عنيفة وكارثية، بالإضافة إلى سقوط أمطار شديدة إلى غزيرة" خلال الـ 12 ساعة القادمة في تسع مقاطعات جنوب وجنوب شرق مانيلا، وهذا وضع خطير بشكل خاص لهذه المناطق.
ويعتبر جوني أقوى إعصار يضرب الفلبين منذ أن ضرب إعصار هايان المقاطعات الشرقية والوسطى في تشرين الثاني 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين، وهذا هو الاعصار الاستوائي الثامن عشر الذي يضرب الفلبين هذا العام، ويضرب البلد ما معدله 20 إعصارا كل عام.


 




 

 


 

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