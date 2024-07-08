الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

الدويري: نتنياهو غاص في رمال رفح

"المستقلة للانتخاب" : على هؤلاء الاستقالة للترشح للانتخابات

144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

تغليظ العقوبة على 5 أشخاص اعتادوا جريمة السرقة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"

مصر تنشر أسماء المحافظات الاكثر تأثيرا بثوران بركان اتنا وسترومبولي

سلطة وادي الاردن تحيل معتدين على قناة الملك عبدالله للادعاء العام

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

الإثنين، 08-07-2024 10:07 ص

الفلبين واليابان تتبادلان نشر القوات على أراضيهما

668b84cf4236045f8e770e4a


الوكيل الاخباري- وقعت الفلبين واليابان اتفاقا يتيح تبادل البلدين تبادل نشر القوات على أراضيهما خلال التدريبات العسكرية المشتركة والعمليات الإنسانية.

اضافة اعلان

 

وقالت وكالة GMA الفلبينية: "وقعت الفلبين واليابان اليوم الاثنين اتفاقية تاريخية حول الوصول المتبادل تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين على خلفية تصعيد حدة التوتر في بحر الصين الجنوبي".

وتضمن الاتفاقية التي أطلقت طوكيو ومانيلاد مفاوضات حولها في نوفمبر الماضي، أساسا قانونيا لليابان والفلبين لإرسال العسكريين إلى أراضي بعضهما البعض لإجراء تدريبات وعمليات أخرى. كما ستسمح الاتفاقية بتقديم مساعدات إنسانية للفلبين إذا لزم الأمر.

وأشارت الوكالة إلى أن "الاتفاقية يجب إبرامها من جانب مجلس الشيوخ الفلبيني والبرلمان الياباني قبل دخولها حيز التنفيذ".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"

44444

مصر تنشر أسماء المحافظات الاكثر تأثيرا بثوران بركان اتنا وسترومبولي

السفارة-السعودية-1

السعودية تدعو مواطنيها في الولايات المتحدة إلى الحذر من عاصفة "بيريل"

668b94514236044d51530bcd

دونيتسك: القوات الروسية أبعدت قوات كييف عن مدينة غورلوفكا

668b906f4c59b7586a3c9829

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا يتوجه إلى موسكو

1720421434019

شهيد وإصابات بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أخبار متعلقة
668502d94c59b757e84895ad

اليابان: نراقب عن كثب تطور العلاقات الروسية الصينية

6683faed4c59b771dd5765bb

الفلبين والصين تتفقان على "تهدئة التوتر" حول بحر الصين الجنوبي