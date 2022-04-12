الفلبين.. 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية والفيضانات

الوكيل الإخباري-ارتفع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية تضرب الفلبين هذا العام إلى 28 قتيلا، وفقد أكثر من 20 شخصا .

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وقالت مسؤولة الإعلام في مدينة بايباي بإقليم ليتي جنوب شرق مانيلا، ماريسا ميجيل كانو، إنه تم انتشال 22 جثة في المدينة، حيث طمرت الانهيارات الأرضية عشرات المنازل واجتاحت الفيضانات المفاجئة القرى المتضررة بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية "ميجي" البلاد الأحد الماضي، بحسب شبكة "إيه بي أس-سي بي إن" الفلبينية.



وذكرت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم أيضا في إقليم نيجروس أورينتال بوسط البلاد، إضافة الى ثلاثة آخرين في إقليمي دافاو أورينتال ودافاو دي أورو جنوبا، موضحة أن التفاصيل لا تزال قيد التحقق.



وأجبر أكثر من 22 ألفا و600 شخص على الفرار من منازلهم في 17 إقليما متضررا من العاصفة ميجي، التي تسمى محليا أجاتون، والتي جلبت أمطارا غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني إن العاصفة ضعفت منذ ذلك الحين إلى منخفض استوائي محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا/الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا/الساعة.

بترا

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