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الأحد، 01-05-2022 12:35 م

الفلك الدولي: رؤية الهلال بالتلسكوب ممكنة في هذه الدول

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الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شوال اليوم الأحد ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا (العراق والخليج واليمن وبلاد الشام) ومعظم أوروبا.

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وبين المركز أن الرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم القارة الإفريقية. 


وأشار إلى ان الرؤية ممكنة بالعين المجردة بسهولة من أجزاء من أمريكا.


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