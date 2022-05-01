الفلك الدولي: رؤية الهلال بالتلسكوب ممكنة في هذه الدول

الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي إن رؤية هلال شوال اليوم الأحد ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا (العراق والخليج واليمن وبلاد الشام) ومعظم أوروبا.

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وبين المركز أن الرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم القارة الإفريقية.



وأشار إلى ان الرؤية ممكنة بالعين المجردة بسهولة من أجزاء من أمريكا.







الرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم القارة الإفريقية.



الرؤية ممكنة بالعين المجردة بسهولة من أجزاء من أمريكا.



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