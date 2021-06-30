الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 10:39 ص

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

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أحد الأسواق الشعبية في العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - حدد مركز الفلك الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 20 تموز كأول أيام عيد الأضحى في غالبية دول العالم الإسلامي.

وقال محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، وفق رصد "الوكيل الإخباري" : سيحدث الاقتران المركزي لشهر ذي الحجة 1442هـ بمشيئة الله يوم السبت 10 تموز 2021م في الساعة 01:17 صباحا بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يومها غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارتي إفريقيا وأوروبا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا وأجزاء من القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من المحيط الهادئ.

وتابع قائلا: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الجمعة 09 تموز فإنها ستكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوما نظرا لاستحالة رؤية الهلال يومها بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وستبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 تموز، وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 10 تموز فإن معظمها سيبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد 11 تموز أيضا نظرا لوجود إمكانية لرؤية الهلال يوم السبت، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية دول العالم الإسلامي".

وأضاف: "هذا ومن المتوقع أن تبدأ عدة دول إسلامية خاصة الشرقية منها شهر ذي الحجة يوم الإثنين، إذ أن رؤية الهلال ممتنعة يوم السبت في أجزاء من العالم الإسلامي، وعليه سيكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأربعاء 21 تموز".

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المصدر : البيان

 




 

 


 

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