"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي، اليوم الإثنين، إن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان المبارك هذا العام ( 2022 ميلادي 1443 هجري) في 2 نيسان المقبل.

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وبين المركز ، وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" إن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 4 آذار الحالي في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الجمعة 1 نيسان.



واشار الى أن ورؤية الهلال يوم الجمعة 1 نيسان هذا العام غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، مؤكدا على أن رؤية الهلال ستكون باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.





وأضاف المركز أنه نظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 2 نيسان وستكون عدته فيها 30 يوما.



واوضح أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد3 نيسان ، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما.



ونشر المركز الخارطة التالية التي تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة 1 نيسان من جميع مناطق العالم.



