الفلك الدولي يكشف عن 6 دول عربية بمأمن من الصاروخ الصيني - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف مركز الفلك الدولي أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء يوم السبت أربع مرات فوق الوطن العربي.

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وأضاف أنه وبشكل مبدئي وحسب آخر تحديثات فإن 6 دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، ومصر ليست بينها.



وأفاد مركز الفلك الدولي في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن المرور الأول سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني عند الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي عند الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.



وأضاف أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني، لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام، وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها، وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.



وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه يتابع التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.



وكان الجيش الأمريكي قد قال قبل ساعات قليلة إن دولة تركمانستان ضمن قائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.



وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا، إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا يزال محل تكهنات.

روسيا اليوم