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الخميس، 10-11-2022 12:46 م

الفيضانات تهدد 27 مليون طفل حول العالم

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الفيضانات أثرت على ما لا يقل عن 27.7 مليون طفل في 27 دولة حول العالم.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة، قولها في بيان اليوم الخميس، إن عدد الأطفال المتضررين من الفيضانات في تشاد وغامبيا وباكستان وشمال شرق بنغلاديش هو الأعلى منذ أكثر من 30 عاما، وأن الغالبية العظمى من الأطفال المتضررين كانوا من بين الفئات الأكثر ضعفا.


وأشار البيان إلى أن الكوارث ترهق قدرة الحكومات والمجتمع الدولي على الاستجابة، بالنظر إلى الحجم الهائل للحاجة.


ومع تعرض ملايين الأطفال لخطر شديد من الجوع والمرض والاستغلال والموت، دعت المنظمة المندوبين في مؤتمر "كوب 27" إلى الالتزام بالتمويل لحماية الأطفال من الآثار المدمرة لأزمة المناخ.


وأضافت اليونيسف أن الفيضانات هذا العام أسهمت في زيادة انتشار الأمراض القاتلة للأطفال؛ مثل سوء التغذية والملاريا والكوليرا والإسهال، مبينا أن آثارها غالبا ما تكون أكثر فتكا بالأطفال من الظواهر الجوية الشديدة التي تسببت بالفيضان، مشيرة إلى نزوح حوالي 840 ألف طفل جراء فيضانات في نيجيريا خلال الأشهر الأخيرة.


بترا


 




 

 


 

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