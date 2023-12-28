القاهرة توضح حقيقة الجهود المصرية للتهدئة في غزة

الوكيل الإخباري - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الخميس، إن القاهرة لم تتلق حتى الآن أي رد على الإطار المقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر المتعلق بحل الصراع الدائر في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

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وأوضح رشوان بأن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، تتلخص حقيقته أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.



وأضاف أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار.



وبين أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.