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الثلاثاء، 08-08-2023 04:04 م

القبض على رجل بعد حادث طعن قرب المتحف البريطاني

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الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، أنه تم إلقاء القبض على شخص للاشتباه في تسببه بإيذاء جسدي شديد، عقب تعرض رجل للطعن بالقرب من المتحف البريطاني في لندن.

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وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه جرى إخلاء المتحف، وقالت الشرطة إنه لا يوجد «خطر حالياً على المواطنين».


وقالت الشرطة في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «تم إلقاء القبض على شخص للاشتباه في قيامه بإيذاء جسدي خطير بعد حادثة منفردة عند تقاطع شارع راسل وشارع المتحف نحو الساعة العاشرة صباحاً، وجرى نقل رجل للمستشفى بعد إصابته بطعنة».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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