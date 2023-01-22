الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 09:11 ص

القبض على نائب وزير أوكراني بتهمة الرشوة

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الوكيل الإخباري - ألقي القبض على نائب وزير في أوكرانيا لحصوله على رشوة من ستة أرقام، بحسب تقارير إعلامية.

وأجرى المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد عملية تفتيش لمنزل نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية، فاسيل لوسينسكي، واحتجزه، حسبما ذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا عبر الإنترنت أمس السبت.

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وأقالت الوزارة المسؤول الكبير بعد انتشار نبأ اعتقاله.


ويتهم لوسينسكي بتلقي رشوة قدرها 400 ألف يورو (435 ألف دولار) لشراء مولدات كهربائية.


يشار إلى أن التحقيق مستمر منذ سبتمبر الماضي.


وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إنها تدعم التحقيقات بالكامل.

 

البيان

 




 

 


 

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