الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 03:01 م

القبض على وزير المالية القطري بتهمة الاختلاس

قطر


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

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ونقلت "قنا" بيان مكتب النائب العام: بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.


وبحسب البيان، أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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