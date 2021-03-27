السبت 27-03-2021
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السبت، 27-03-2021 12:31 م

القرم تعتزم مقاضاة أوكرانيا بسبب الحصار

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الوكيل الإخباري- قال فلاديمير قسطنطينوف رئيس برلمان القرم الإقليمي، اليوم، إن سلطات الجمهورية، تعتزم مقاضاة أوكرانيا، لفرضها حصارا في مجال النقل والبنى التحتية على شبه الجزيرة الروسية.

ويوم أمس أعلن قسطنطينوف، أن سلطات القرم تعتزم رفع دعوى قضائية إلى المحاكم المحلية ومن ثم الدولية، بخصوص الحصار المائي التي تفرضه سلطات كييف على شبه الجزيرة، وقدرت حجم الضرر الأولي بـ 1.47 تريليون روبل. وذكرت أنه يجري في الوقت الراهن، تحديد حجم الضرر من الحصار الذي تفرضه أوكرانيا في مجال النقل والطاقة.

وأضاف قسطنطينوف: "يجب على المجتمع الدولي، أن يركز انتباهه على محاولة السلطات الأوكرانية تنفيذ إبادة جماعية في القرم. حان الوقت لكي يتوقف الغرب عن التظاهر بعدم رؤيته لما يجري".

ولم يستبعد قسطنطينوف كذلك، احتمال رفع دعوى ضد أوكرانيا، ومطالبتها بتعويضات على الضرر الذي تعرضت له البنية التحيتية في القرم، عندما كان في قوام أوكرانيا.

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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