الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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حادثة تهز أمريكا .. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب

الأحد، 14-07-2024 08:26 ص

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال دونالد ترامب-تفاصيل

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الوكيل الاخباري- نجا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس السبت، من محاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته، أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

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أصيب ترامب في أذنه، وقتل شخص آخر كان بجواره كما أصيب اثنان آخران.

 

تم سماع طلقات نارية، وبعد ذلك سقط ترامب على الأرض وقام مرافقوه من جهاز الخدمة السرية بتغطيته بأجسامهم.


شوهد الرئيس السابق وأذنه اليمنى ملطخة بالدماء.


تم القضاء على مطلق النار .


تم نقل ترامب إلى المستشفى، وحياته ليست في خطر.


هيئات حماية القانون الأمريكية باشرت التحقيق في الحادث.


أصيب في الحادث ابن شقيق روني جاكسون، طبيب ترامب السابق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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