القضاء الإيراني يسلم الإنتربول طلبا لاعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، أن القضاء سلم طلباً إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإصدار ”إشعار أحمر“ ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين متورطين في اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم عبر شبكة الإنترنت ”تم تسليم طلب إيران إلى الإنتربول لإصدار إشعار أحمر ضد ترامب وغيره من قتلة قاسم سليماني“، مضيفاً ”في العملية الإرهابية التي استهدفت سليماني ورفاقه، سار التحقيق في القضية بشكل جيد، وقد أوشكت هذ القضية على الانتهاء في النيابة العامة في إيران“.



وأوضح إسماعيلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للقضاء، أنه ”سينظر الفرع الخاص للمحكمة الثورية في إيران في هذه المسألة بمجرد إصدار لائحة الاتهام في ما يتعلق باغتيال سليماني ورفاقه“.

اضافة اعلان



المصدر: إرم



