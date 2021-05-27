الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 04:34 م

القضاء الروسي يفرض غرامة على تويتر

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الوكيل الإخباري- قررت محكمة في موسكو، اليوم الخميس، فرض غرامة جديدة بقيمة 19 مليون روبل على شركة "تويتر" الأمريكية، لعدم تلبيتها طلب السلطات حذف مواد محظورة في روسيا من موقعها للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة، زولفيا غورينتشوك، أن هذه الغرامة فرضت على "تويتر" بموجب أحكام صدرت ضد الشركة بستة بروتوكولات اليوم.

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وسبق أن دان القضاء الروسي "تويتر" بثلاثة بروتوكولات مماثلة أخرى، مع فرض غرامة عليها تصل قيمتها الإجمالية 8.9 مليون روبل.


وأصبح بذلك إجمالي قيمة الغرامات المفروضة على "تويتر" من قبل القضاء الروسي 27.9 مليون روبل (أي نحو 380 ألف دولار).

وسبق أن فرضت غرامات مالية في روسيا على شركتي "غوغل" و"فيسبوك" الأمريكيتين وكذلك شركة "تيليغرام" في قضايا مماثلة.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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