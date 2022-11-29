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الثلاثاء، 29-11-2022 04:12 م

القضاء العراقي يقضي بمنع رئيس جهاز المخابرات السابق من السفر

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة مكافحة الفساد العراقية، عن صدور أمر استقدام ومنع السفر بحق رئيس جهاز المخابرات السابق، بتهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد مدراء الجهاز العامّين.

وأوضحت الهيئة، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا باستقدام رئيس جهاز المخابرات السابق، ومنعه من السفر، استنادا إلى المادة 271 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المعدل، بتهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم ضياء الموسوي، وتمكينه من مغادرة خارج العراق بشكل غير قانوني.

وفي منتصف نوفمبرأعلنت هيئة النزاهة العراقية تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الإداري، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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