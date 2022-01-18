القضاء اللبناني يصدر إشارة منع تصرّف وسفر بحق حاكم مصرف لبنان

الوكيل الإخباري-وضع القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات كافة العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

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وطلبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في قرار وضع الإشارة وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت به مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".



يذكر أن القاضية عون كانت أصدرت مذكرة منع سفر بحراً وجواً وبرا بحق حاكم مصرف لبنان.



وجاء في نص المذكرة "نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر إلى ما ورد في معطيات مهمة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، لا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام".

بترا