القنصلية الروسية في مزار شريف بأفغانستان تتوقف عن العمل مؤقتا

الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الروسية، إن القنصلية العامة الروسية في مدينة مزار شريف، توقفت عن العمل مؤقتا بسبب تفاقم الأوضاع في شمال أفغانستان.

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وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، ومدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، "أوقفت العديد من القنصليات عملها مؤقتا حتى يتضح الوضع".



وشدد كابولوف، على أن روسيا ستواصل مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تقديم المساعدة لطاجيكستان، لضمان أمن الحدود مع أفغانستان وفقا للخطة المحددة.



وقال "سيستمر تقديم المساعدة على الأساس المخطط له وبنفس الطريقة".



وقال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، إن الوضع في شمال أفغانستان بدأ بالتدهور، ويثير قلقا جديا لدى المنظمة. وشدد زاس على ضرورة، مساعدة طاجيكستان في مجال ضمان أمن حدودها الجنوبية.

وأضاف زاس، "في الواقع، يزداد الوضع في أفغانستان سوءا. لن أقول إنه كارثي، لكن الوضع هناك، يثير القلق الجدي. وهناك إدراك واضح لضرورة تقديم المساعدة لطاجيكستان تحديدا لضمان أمن الحدود الطاجيكية- الأفغانية".

المصدر: روسيا اليوم



