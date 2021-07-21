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الأربعاء، 21-07-2021 09:18 ص

هو الأول في عهد بايدن

القوات الأمريكية تشن هجوما جويا في الصومال

الاول
من المصدر


الوكيل الإخباري - شنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أول هجوم جوي في الصومال ، منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة استهدف حركة شبابية في البلاد.

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وقال البنتاغون في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.
وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير الماضي عندما تولى بايدن السلطة.


واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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