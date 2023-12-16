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السبت، 16-12-2023 09:09 ص

القوات الأوكرانية تشتكي من خدعة يستخدمها الجيش الروسي لتجاوز الدفاع الجوي

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الوكيل الاخباري- قال يوري إغنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن الجيش الروسي يستخدم نبضات كهرومغناطيسية لمحاكاة إطلاق الصواريخ وخداع منظومات الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف في مقابلة مع قناة NTA: "يستخدم العدو الصواريخ الحقيقية وكذلك الأهداف المزيفة. والمقصود هنا ما يسمى بعمل معدات الحرب الإلكترونية المعادية، حيث يقومون بنصب حواجز الكترونية، أي استخدام النبضات الكهرومغناطيسية التي تظهر على شاشات راداراتنا كأهداف، وتبدو وكأنها صواريخ كينجال من خلال مسار تحليقها ومدى سرعتها".  

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بدأت القوات الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الأجهزة الأمنية الأوكرانية المختصة.  

وتستهدف الضربات الروسية، مرافق الطاقة ومنشآت الصناعة الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 




 

 


 

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