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الثلاثاء، 28-02-2023 11:07 ص

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 200 قذيفة على دونيتسك وخيرسون خلال يوم

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الوكيل الاخباري- قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 39 مرة مطلقة ما مجموعه 193 قذيفة خلال آخر 24 ساعة، حسبما أفادت سلطات الجمهورية صباح اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت السلطات أن 29 قصفا براجمات الصواريخ استهدفت مدينة دونيتسك، فيما سجلت 7 حالات من القصف بمدفعية عيار 155 على محور غورلوفكا، و3 حالات قصف مدفعي أخرى على محور مدينة يلسينوفاتايا.

وأفيد بإصابة امرأة وطفل من مواليد 2017، وتضرر مدرسة وروضة أطفال جراء القصف الأوكراني لمدينة غورلوفكا.

وذكرت مصدر أمنية أن القوات الأوكرانية أطلقت 47 قذيفة مدفعية على عدد من المدن والبلدات في مقاطعة خيرسون، مستهدفة مواقع البنية التحتية المدنية فيها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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