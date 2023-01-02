الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا

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الإثنين، 02-01-2023 12:54 م

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا

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الوكيل الاخباري- قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا بقذائف المدفعية.

وذكرت الممثلية في بيانها اليوم، أن الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ12 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم. 

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وأشار البيان إلى أن الفصائل الأوكرانية، أطلقت في الساعة 11.20 أربع قذائف من عيار 155 مم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، وفي الساعة 11.15 - خمس قذائف من العيار نفسه على منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وفي الساعة 10.00 - ثلاث قذائف على منطقة تشيرفونوجفارديسكي في ماكيفكا.

ووفقا للبيان، تسبب قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك، بتضرر خطوط نقل الطاقة الكهربائية مما ترك ما لا يقل عن 15 ألف مشترك بدون كهرباء، وتوقفت عن العمل محطة ضخ المياه في منطقة بتروفسكي المائية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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