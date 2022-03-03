القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك

الوكيل الإخباري - أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة حرارية في زويفسكي في ليلة 3 مارس/أذار، مما أدى إلى تضرر مبنى المرجل، لكن لم يكن هناك ضحايا أو جرحى، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.

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وقال المقر: "في ليلة 2-3 مارس / آذار، أطلق مسلحون أوكرانيون طلقة أخرى من الذخيرة على مرفق لدعم الحياة.



وأثناء القصف، تضرر مبنى المرجل في المحطة الحرارية في زويقسكي. وقام خبراء المتفجرات بفحص موقع القصف. ولم يسقط قتلى أو جرحى خلال القصف".



في المرة السابقة، كما صرحت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني النار على المحطة في 1 مارس.

سبوتنيك عربي



