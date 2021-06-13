القوات البرية الألمانية تفتقر إلى المال لتنفيذ مهام الناتو

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن حكومة ألمانيا خفضت تمويل قواتها البرية، الأمر الذي يعرض للخطر تنفيذ مهام حلف الناتو.



ونقلت الوسائل عن الإحصاءات المغلقة لوزارة الدفاع الألمانية أن الحكومة كانت في الفترة ما بين عامي 2018 و2020 تتوجه لتمويل قواتها البرية 13% من إجمالي نفقاتها الدفاعية، الأمر الذي يؤثر سلبا على الالتزامات الألمانية أمام حلف الناتو.

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وذكرت أن ألمانيا تعهدت بتشكيل وحدة عسكرية قادرة على المشاركة في القتال المكثف بحلول عام 2027 ولتحقيق هذا الهدف كان من الضروري أن تملك ألمانيا 266 مركبة مشاة قتالية من طراز "Puma" في أحدث تشكيلات، في حين تم تخصيص أموال لشراء 194 مركبة فقط.



