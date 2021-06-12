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السبت، 12-06-2021 09:21 ص

القوات الجوية الروسية تتسلم مقاتلتين من طراز 'سو-57'

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الوكيل الاخباري- بعد أن تسلمت القوات الجوفضائية الروسية نهاية العام الماضي أول مقاتلة للجيل الخامس أنتجت على دفعات تتسلم نهاية 2021 مقاتلتين من طراز "سو-57" تم إنتاجهما صناعيا وليس اختباريا.

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صرح بذلك لوكالة "نوفوستي" مصدر في صناعة الطائرات الروسية وأوضح أن المقاتلتين سترسلان قبل أن تصلا للقوات الجوفضائية إلى مركز التجارب في مدينة أختيوبنسك حيث ستخضعان لاختبارات أخيرة.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن وزارة الدفاع الروسية ستتسلم حتى عام 2026 نحو 76 مقاتلة للجيل الخامس من طراز "سو-57". وسيتم تزويدها بعد عام 2022  بمحركات جديدة روسية الصنع.

يذكر أن أول مقاتلة منتجة على دفعات للجيل الخامس سلمت للجيش الروسي نهاية عام 2020.

وأن "سو–57" هي مقاتلة روسية للجيل الخامس تخصص لتدمير كافة أنواع الأهداف الجوية والبحرية والبرية. وتحلق المقاتلة بسرعة فوق الصوتية وتتوزع كل أسلحتها داخل هيكلها. وتتميز الطائرة بتخفيها عن الرادارات بفضل طلاء جسمها الذي يمتص الموجات اللاسلكية. وتتوفر في الطائرة أحدث مجموعة من أجهزة الملاحة والتوجيه والتصويب.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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