الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

تعيينات في الأوقاف - أسماء

شرطة إربد تكرم الطالبة يقين زوكاري

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الارصاد : هكذا سيكون الطقس اعتباراً من الخميس

كلنا الأردن تنفذ برنامجا متكاملا بالمجالات الإلكترونية

متحف الأردن يستقبل وفداً من متحف المتروبوليتان في نيويورك

تشكيلات أكاديمية واسعة في الجامعة الأردنية - اسماء

قرار هام صادر عن وزارة التربية والتعليم

"العقبة الرقمية" تطلق منصة جديدة لتعزيز حلول الأمن السيبراني

الأربعاء، 23-08-2023 07:36 م

القوات الخاصة الروسية تنفذ عملية تسلل خلف خطوط العدو

64e62b3d423604344d65c882


الوكيل الاخباري- نفذت وحدة استطلاع تابعة لقوات "أحمد" الخاصة الروسية، عملية تسلل خلف خطوط العدو بعمق حوالي 5 كيلومترات، واغتنمت مدفع هاون أوكراني مكتوب عليه شعارات نازية.

اضافة اعلان

 

وخلال المهمة الاستطلاعية على أراضي العدو في اتجاه كريمينسك، قامت القوات الخاصة بتحييد تسعة ألغام ومصيدتين متفجرتين، كما قضت على وحدة مدفعية أوكرانية.

 

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، فشل قوات كييف في تنفيذ عمليات اختراق على كافة المحاور وتكبّدها خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية صدت 4 هجمات شنتها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي، وتمكنت من تعزيز مواقعها وتحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي، اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول خط الجبهة، مطلقة "هجوما مضادا" فشل في تحقيق أهدافه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e6264f42360427da3fbfa7

صافرات الإنذار تدوي في غالبية المقاطعات الأوكرانية

64e626de4c59b7612d7d90e2

خبير مناخ يكشف 7 أسباب للظواهر الجوية العنيفة في مكة الكرمة

64e606c14236047d3f67ce42

الرئيس البرازيلي يدعو لشروط عادلة في إقراض الدول

64e61aff4c59b75fcc50eb54

كندا تعلن فرض عقوبات على 4 أشخاص و29 كيانا مرتبطا بالجيش الروسي

64e60ad44c59b742a30f497c

زيلينسكي: أوكرانيا ستقبل طائرات "إف-18" من فنلندا إن قدمتها لنا

64e60cb14c59b7612d7d90c5

بولندا تسمح للأمريكيين بمغادرة بيلاروس عبر أراضيها