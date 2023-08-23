القوات الخاصة الروسية تنفذ عملية تسلل خلف خطوط العدو

الوكيل الاخباري- نفذت وحدة استطلاع تابعة لقوات "أحمد" الخاصة الروسية، عملية تسلل خلف خطوط العدو بعمق حوالي 5 كيلومترات، واغتنمت مدفع هاون أوكراني مكتوب عليه شعارات نازية.

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وخلال المهمة الاستطلاعية على أراضي العدو في اتجاه كريمينسك، قامت القوات الخاصة بتحييد تسعة ألغام ومصيدتين متفجرتين، كما قضت على وحدة مدفعية أوكرانية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، فشل قوات كييف في تنفيذ عمليات اختراق على كافة المحاور وتكبّدها خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.



وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الروسية صدت 4 هجمات شنتها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي، وتمكنت من تعزيز مواقعها وتحسين وضعها التكتيكي على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.



وتحاول القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي، اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول خط الجبهة، مطلقة "هجوما مضادا" فشل في تحقيق أهدافه.