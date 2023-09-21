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الخميس، 21-09-2023 07:46 م

القوات الروسية تستهدف تجمعا لقوات كييف على محور مقاطعة زابوروجيه

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها استهدفت بقذائف الهاون تجمعا لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه مما تسبب بإلحاق خسائر في صفوف القوات الأوكرانية ودفعها إلى الانسحاب.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن القوات الروسية اكتشفت باستخدام الطائرات المسيّرة تجمعا لمشاة القوات الأوكرانية، وبعد ذلك تم نقل إحداثيات تواجدهم إلى أحد أطقم مدفعية الهاون الروسية.

وقال أحد أفراد الطاقم الذي يحمل لقب "إيليس": "المسافة سمحت لنا بإحداث أضرار كبيرة"، وخلال دقائق تم قتل وجرح عدد من مقاتلي قوات كييف بنيران قذائف الهاون من عيار 120 ملم.

 




 

 


 

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