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الخميس، 16-05-2024 04:02 م

القوات الروسية تسقط 3 طائرات معادية وتتقدم في خاركوف وأوكرانيا تخسر 1.3 ألف جندي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حققت تقدما على محور خاركوف، وأسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1320 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" توغلت في عمق دفاعات العدو ووجهت ضربات لوحدات تنظيم "كراكن" القومي و"الفيلق الأجنبي"، وقوات ومعدات لوحدات أخرى في مناطق ديرغاشي وليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.

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وأضاف التقرير أنه تم أيضا صد هجومين مضادين للجيش الأوكراني الذي خسر نحو 205 جنود في هذا المحور.


وفي ما يلي أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة واستهدفت قوات معادية في منطقة قرية كراسني ليمان بدونيتسك كما صدت هجومين مضادين في خاركوف ولوغانسك، بينما خسرت القوات الأوكرانية نحو 40 جنديا.


سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، وبلغت خسائر العدو هناك نحو 520 عسكريا.


حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 8 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 390 جنديا.


سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 125 جنديا.


أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بينيرانها قوات ومعدات معادية في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 40 عسكريا.


تدمير مستودع لتخزين القوارب المسيرة، وضرب نقطة انتشار مؤقتة لتشكيل "سونيتشكو" القومي التابع المخابرات العسكرية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، فضلا عن إصاية قوات ومعدات عسكرية معادية في 113 منطقة.


إسقاط ثلاث طائرات "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.


تدمير 25 طائرة بدون طيار، و7 صواريخ تكتيكية من طراز ATACMS أمريكية الصنع و"توتشكا-أو"، و5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، و5 قنابل موجهة من نوع Hammer فرنسية الصنع، و4 صواريخ HARM أمريكية الصنع مضادة للرادارات.

 

RT

 




 

 


 

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