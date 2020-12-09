القوات العراقية تحبط عملية تهريب أدوية - صور

الوكيل الاخباري - تمكنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، من إحباط عملية تهريب أدوية في إحدى سيطرات العاصمة بغداد.

اضافة اعلان



وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر: "خلال إجراء عملية الفحص من قبل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار(M60) تم وقوع الشك والاشتباه على إحدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافه".

خلال اجراء عملية الفحص من قبل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار( M60) تم وقوع الشك والاشتباه على احدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافه وبعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تبين انها تحمل ادوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة. pic.twitter.com/874qvaEU1V December 9, 2020



وأضاف رسول "وبعد إجراء عملية التفتيش اليدوي تبين أنها تحمل أدوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة".





وتحبط القوات العراقية، على الدوام، عمليات تهريب مواد غير مسجلة، عبر الحدود الفاصلة مع سوريا.

المصدر : سبوتنك











