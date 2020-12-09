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الأربعاء، 09-12-2020 03:13 م

القوات العراقية تحبط عملية تهريب أدوية - صور

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الوكيل الاخباري - تمكنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، من إحباط عملية تهريب أدوية في إحدى سيطرات العاصمة بغداد.

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وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر: "خلال إجراء عملية الفحص من قبل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب بواسطة عجلة السونار(M60) تم وقوع الشك والاشتباه على إحدى عجلات الحمل المارة بالسيطرة وذلك لوجود اختلاف بالكثافه".

 


وأضاف رسول "وبعد إجراء عملية التفتيش اليدوي تبين أنها تحمل أدوية مهربة داخلة بدون موافقات وزارة الصحة".


وتحبط القوات العراقية، على الدوام، عمليات تهريب مواد غير مسجلة، عبر الحدود الفاصلة مع سوريا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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