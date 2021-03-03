الأربعاء 03-03-2021
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الأربعاء، 03-03-2021 01:27 م

القوات العراقية تعثر على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية - صور

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الوكيل الاخباري - تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي البلاد.

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وتمكن أحد عناصر القوات العراقية من تصوير السيارة التي استخدمت منصة لإطلاق الصواريخ العشرة التي استهدفت القاعدة.

 


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر أمني عراقي، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد لقصف بالصواريخ.




وفي فبراير الماضي أطلقت إيران 16 صاروخا، من ثلاثة مواقع، سقط 11 منها في قاعدة عين الأسد، في ردة فعلها على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.


 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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