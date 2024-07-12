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الجمعة، 12-07-2024 05:24 م

القوات العراقية تقتل إرهابيين اثنين شرقي البلاد

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الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الجيش العراقي، اليوم الجمعة، مقتل إرهابيين اثنين، احدهما قيادي خطر، شرقي البلاد.

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وقالت مصادر أمنية في بيان: إنه بمتابعة مفارز عصابات داعش الإرهابية، وبعملية نوعية، تمكنت قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات العسكرية والفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما في أحد بساتين"قرية العيد" في ديالى، شرقي البلاد، وتمكنت من قتلهما.

 

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