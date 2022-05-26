الجمعة 27-05-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
تواصل إحتفالات الطفيلة بعيد الاستقلال
اربد: اكثر من 30 الف يشاركون في مهرجان الاستقلال
الكرك : الفعاليات الرسمية والشعبية تواصل الاحتفال بالاستقلال
الرصيفة تحتفل بعيد الاستقلال
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية
بحضور الآلاف من المواطنين .. زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
بيان صادر عن إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال
بنك الإسكان يشارك الأردنيين الاحتفالات بعيد الاستقلال
كورونا
كورونا
دراسة توضح علاقة تلوث الهواء بأعراض كورونا