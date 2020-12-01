القوات العراقية تنتشر في قضاء سنجار مع انسحاب عناصر الكردستاني

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق خطة انتشار القوات الأمنية في قضاء سنجار، فيما بدأ حزب العمال الكردستاني الانسحاب من القضاء.

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ونص الاتفاق الموقع أخيرا، بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، على إخراج المجموعات المسلحة، مثل: الحشد الشعبي، وحزب العمال الكردستاني، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية، والأجهزة الاتحادية الأخرى حصرا.



وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن ”قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار“.







