الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء اليوم الاثنين

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

قيس الدراغمة يرزق ب "فرح"

الجهات الأمنية السورية : هذا ما ضبط على الحدود الأردنية - صور

أردنيون يطلقون حملة لمقاطعة طعام العزاء

تعرف على سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الاثنين

الامن العام يكشف سبب حادث عمان المفجع

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

الإثنين، 01-07-2024 09:14 ص

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

66822e7d4c59b765d814bcad


الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها دمرت 3 زوارق مسيرة للحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية في البحر الأحمر كانت "تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

اضافة اعلان

 

وأضاف البيان أن "القيادة قررت أن المسيرات هذه، تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

 

وقالت في بيان، إنه "في الـ 24 ساعة الماضية، أجرت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) اشتباكا للدفاع عن النفس، حيث دمرت ثلاث سفن سطحية غير مأهولة (مسيرة) تابعة للحوثيين المدعومين من إيران  في البحر الأحمر".

 

وختمت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي بالتأكيد أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
668231de4c59b72f647ff0df

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

66823a2d42360416da662cda

رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة

668238d74236044d0951aa28

انتخابات الجزائر الرئاسية.. 31 مرشحا بانتظار البت بملفاتهم

thumbs_b_c_324c3b7c0a2b11fa36de2402aaf306df

العراق: تسجيل ثلاث هزات أرضية بمناطق مختلفة بالبلاد

image

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تموز

111

فيديو - مقتل 5 وإصابة 63 في انفجار خزان غاز غربي تركيا

أخبار متعلقة
667fa4dd4c59b716714aa958

الجيش الأمريكي يتعاقد على إنتاج 870 صاروخا لمنظومات باتريوت

2024_1_15_18_11_7_556

الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية في البحر الأحمر

WhatsApp Image 2024-06-22 at 11.54.19 PM

مسؤول أميركي: مزاعم الحوثيين باستهداف حاملة الطائرات آيزنهاور زائفة

686276

الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرات مسيّرة للحوثيين في اليمن

image

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين

420241515588613627173

القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا مسيرة للحوثيين جنوب البحر الأحمر