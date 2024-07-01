القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

الوكيل الاخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها دمرت 3 زوارق مسيرة للحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية في البحر الأحمر كانت "تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية".

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وأضاف البيان أن "القيادة قررت أن المسيرات هذه، تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

وقالت في بيان، إنه "في الـ 24 ساعة الماضية، أجرت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) اشتباكا للدفاع عن النفس، حيث دمرت ثلاث سفن سطحية غير مأهولة (مسيرة) تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وختمت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي بالتأكيد أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".