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الأحد، 19-03-2023 09:02 ص

الكازاخستانيون يبدأون التصويت للنواب والبلديات

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الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون الكازاخستانيون، منذ صباح اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب والبلديات في انتخابات مبكرة.

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وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف من أوائل الناخبين الذين حضروا لصناديق الاقتراع، حيث أدلى بصوته في مركز قصر الفارابي لطلبة المدارس في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد.


وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات فقد تم تجهيز 10233 مركزًا للاقتراع لاستقبال اكثر من 12 مليون ناخب في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى 77 مركز اقتراع في 62 دولة لتمكين المغتربين الكازاخستانيين في الخارج من التصويت.


ويشارك في الانتخابات النيابية سبعة أحزاب بينها حزبان يشاركان لأول مرة، وهي أك زهول الديمقراطي، وأمانات، وأويل الشعبي الديمقراطي، وبيتاك، والوطني الاجتماعي الديمقراطي، والشعب الكازاخستاني ، وريسبابليكا، إضافة إلى المرشحين بشكل مستقل.

 

وقال ناخبون إنهم جاءوا للتصويت من أجل مستقبل أفضل لكازاخستان ومن أجل المشاركة في صنع المرحلة المقبلة من الحياة السياسية والبرلمانية.


وأضافوا "نختار المرشحين حسب قناعاتنا بقدرتهم على خدمة بلدنا والنهوض بها"، مؤكدين أهمية التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توقاييف، والتي ضمنت مشاركة وتمثيلا أوسع للأحزاب والمرأة والشباب وذوي الإعاقة في مجلس النواب والبلديات.


ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء ليصار بعدها إلى البدء بعملية عد وفرز الأصوات.


بترا

 




 

 


 

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